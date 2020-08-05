Фарион – российский филолог, которая в 80-х защищала русский язык, но резко "перекрасилась" и стала украиноязычной, – Чижмарь

Как только начинаются выборы, "сразу появляется Фарион и мова"

Ирина Фарион – российский филолог. В 80-х годах она возглавляла марксистский клуб во Львовской политехнике и защищала русский язык. Но в 89-м году при приходе "новой волны" она резко "перекрашивается" и моментально становится украиноязычной.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины 8-го созыва Юрий Чижмарь.

Гость ток-шоу, комментируя заявление Ирины Фарион о том, что место русскоязычных украинцев в Москве, поэтому им стоит собрать чемоданы и уехать из страны, отметил, что сама Фарион в прошлом защищала русский язык и писала диссертацию, которая также имела отношение к русскому языку.

"Кто такая Фарион? Она, вообще-то, российский филолог. В 80-х годах она возглавляла марксистский клуб в Львовской политехнике, она защищала русский язык и ее кандидатская диссертация касалась исключительно КПСС и русского языка. И вот в 89-м году, при приходе, скажем, новой волны, она резко перекрашивается, моментально становится украиноязычной и начинает делать такие заявления. Поэтому она если не прямой российский агент за деньги, то просто идеологический российский агент с тех времен", – сказал Юрий Чижмарь.

Он также отметил, что Фарион всегда начинает дискуссию по языковому вопросу накануне выборов.

"Как начинаются выборы, так появляется Фарион и мова. Вот моментально", – подчеркнул политик и добавил, что языковой вопрос, на самом деле, ни в Ужгороде, ни в Донецке, не стоит.

Кроме этого Юрий Чижмарь добавил, что Ирина Фарион – не самостоятельный политик. По его словам, ее используют исключительно с политической целью создания конфликтной ситуации на языковой волне.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказал, при каких условиях вопрос о языке или изменении территорий может быть вынесен на референдум.