Facebook выделяет почти полмиллиона долларов на борьбу с ненавистью в интернете

В частности кампания будет изучать, как призывы к ненависти и экстремизму распространяются

Facebook передаст Техническому университету Онтарио 500 тысяч канадских долларов (около 385 тысяч долларов США) на создание Глобальной сети борьбы с ненавистью. Об этом сообщили в пресс-службе Технического университета Онтарио, расположенного в пригороде Торонто.

“Центр по вопросам ненависти, предрассудков и экстремизма Технического университета Торонто и Facebook Канада создают Глобальную сеть борьбы с ненавистью для выработки стратегий, подходов и средств предотвращения ненависти и экстремизма, в частности, изучение того, как они распространяются и как их остановить”, - говорится в распространенном сообщении.

Сообщается, что Facebook передаст Центру 500 тыс. долл. в течение следующих пяти лет, чтобы “поддержать его работу по исследованию насильственного экстремизма”.

“Глобальная сеть послужит информационным хабом, предлагая свои качественные знания национальным, международным и глобальным партнерам путем основанной на доказательствах образования, обучения и программного наполнения”, - отметили в университете.

Также новое финансирование позволит Центру нанять человека, в обязанности которого будет входить “облегчение глобального партнерства и обмен знаниями с фокусом на исследовании, понимании и предотвращении ненависти, предрассудков и экстремизма как онлайн, так и в реальной жизни”.

Основательница и глава Центра по вопросам ненависти, предрассудков и экстремизма Барбара Перри ранее уже сотрудничала с Facebook, консультируя соцсеть по поводу канадского экстремистского контента. По ее совету Facebook удалил несколько страниц и групп, которые распространяли призывы к насилию.

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Ранее сообщалось, что компания Facebook решила заплатить 52 млн долларов компенсаций и не доводить до суда иск нынешних и бывших модераторов, у которых во время работы возникли проблемы с психическим здоровьем.