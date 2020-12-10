Facebook и Instagram работают над масштабным сбоем

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43% пользователей Facebook жалуются, что соцсеть совсем не работает

Facebook и Instagram сегодня, 10 декабря, в работе социальных сетей наблюдается масштабный сбой. Также зафиксированы и проблемы с мессенджером. Об этом свидетельствуют данные ресурса downdetector.com.

Как отмечается, 43% пользователей Facebook жалуются, что соцсеть совсем не работает, проблемы с авторизацией возникли у 28% пользователей, а с приложениями - в 27%. Сбой наблюдается в большинстве европейских стран, в Японии, Австралии, Маниле.

Кроме того, пользователи в Украине жалуются на отсутствие соединения в мессенджере, в некоторых случаях была недоступна лента соцсети.

Также у 53% пользователей Instagram возникают проблемы с новостной лентой, 26% не могут просмотреть "сториз", а 20% юзеров не могут опубликовать пост. Проблемы с соцсетью возникли у пользователей в большинстве европейских стран и в РФ.

Ранее сообщалось в Государственную Думу Российской Федерации внесли законопроект, которым предлагается блокировать сайты, ограничивающие информацию российских СМИ. Среди них YouTube, Facebook и Twitter.