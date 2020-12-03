Facebook будет удалять посты с дезинформацией о вакцине от коронавируса
В целом будут удаляться посты, которые могут привести к физическому ущербу
Соцсеть Facebook решила удалять посты, которые будут содержать ложную информацию о вакцине от коронавируса. Так же будут делать и в Instagram, передает Facebook.
Как отмечается, компания будет руководствоваться выводами экспертов в сфере здравоохранения, которые опровергли различные альтернативные высказывания относительно вакцины от COVID-19.
В качестве примера поста к удалению Facebook привел информацию о том, что вакцина якобы содержит микрочипы. В целом же утверждается, что будут удаляться публикации, которые могут привести к "неминуемому физическому ущербу".
Ранее Интерпол предупреждал страны о возможных преступлениях, нацеленных на вакцину от коронавируса. Организация ожидает похищения или продажу поддельных доз вакцины от коронавируса.