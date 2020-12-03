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Facebook будет удалять посты с дезинформацией о вакцине от коронавируса

Фото из открытых источников

В целом будут удаляться посты, которые могут привести к физическому ущербу

Соцсеть Facebook решила удалять посты, которые будут содержать ложную информацию о вакцине от коронавируса. Так же будут делать и в Instagram, передает Facebook.

Как отмечается, компания будет руководствоваться выводами экспертов в сфере здравоохранения, которые опровергли различные альтернативные высказывания относительно вакцины от COVID-19.

В качестве примера поста к удалению Facebook привел информацию о том, что вакцина якобы содержит микрочипы. В целом же утверждается, что будут удаляться публикации, которые могут привести к "неминуемому физическому ущербу".

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Ранее Интерпол предупреждал страны о возможных преступлениях, нацеленных на вакцину от коронавируса. Организация ожидает похищения или продажу поддельных доз вакцины от коронавируса.

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