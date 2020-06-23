Караулят возле подьезда: Дочь Ефремова заявила о преследовании

Анна Мария Ефремова / Instagram

К членам семьи артиста сейчас приковано повышенное внимание

19-летняя дочь знаменитого российского актера Михаила Ефремова, устроившего в центре Москвы ДТП со смертельным исходом, Анна-Мария обвинила российских журналистов в преследовании. В частности, речь идет о представителях телеканала НТВ, сообщает "Собеседник".

По информации издания, журналисты ежедневно караулят возле подъезда девушки и задают ей провокационные вопросы. Эта ситуация вызывает возмущение у дочери актера, которая ранее подобному преследованию посвятила пост на личной странице в Instagram.

"Подобная деятельность людей, которые имеют наглость называть себя журналистами, должна быть остановлена и пресечена, так как она неэтична и незаконна. Я не объект для добычи "горячих" новостей и не являюсь виновником поведения моего отца. Прошу СМИ меня более не беспокоить и не снимать без моего согласия. Комментариев по поводу моей семьи и ситуации в целом не будет", – высказалась дочь Ефремова.

Теперь же она намерена обратиться за помощью в полицию и призвала руководство НТВ оставить ее в покое, а также наказать некомпетентных сотрудников.

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Напомним, ранее российский актер Михаил Ефремов, который в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП в Москве, записал ролик, в котором впервые обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова и пообещал помочь им "всеми средствами".

8 июня в Москве произошло ужасное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате столкновения авто погиб один человек. Как стало известно, артист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Впоследствии Таганский районный суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.