Евросоюз поможет ликвидировать последствия непогоды в Западной Украине

Одной из первых на просьбу помочь откликнулась Швеция

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Европейский Союз в ответ на просьбу Украины окажет помощь в ликвидации последствий стихии, которая всколыхнула западные регионы страны. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Как отмечается, чтобы преодолеть последствия масштабных наводнений украинская сторона активировала Механизм гражданской защиты ЕС.

"В начале этой недели интенсивные дожди привели к крупнейшему затоплению на юго-западе Украины за последние 50 лет, с несколькими жертвами и повреждением сотен домов. Чтобы облегчить первые нужды, украинские органы власти активировали Механизм гражданской защиты ЕС", - говорится в сообщении.

Как известно, одной из первых свою помощь предложила Швеция, которая немедленно предоставила 1,2 километра барьера от наводнения, 250 шлангов и технических экспертов.

Кроме этого, Европейская Комиссия предоставит услуги картографирования пострадавших районов через спутниковую систему ЕС Copernicus.

Также в Еврокомиссии отметили, что Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейского Союза постоянно поддерживает контакт с украинской властью, чтобы внимательно следить за ситуацией и по запросу направлять дальнейшую помощь.

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Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины.