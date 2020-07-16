Евросоюз передал украинским правоохранителям средства защиты от COVID-19

Помощь для борьбы с COVID-19 от ЕС European Union in Ukraine

Правоохранители получили 150 тысяч респираторов и 170 тысяч масок

Посол Европейского Союза Матти Маасикас передал украинским правоохранителям индивидуальные средства защиты от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба посольства ЕС в Украине в Facebook.

В частности, правоохранители получили 150 тысяч респираторов, 170 тысяч масок и 60 тысяч защитных халатов.

"Мы предоставляем эти средства личной защиты украинским работникам полиции, чтобы они могли быть в безопасности во время ежедневной работы на службе.

Эта доставка значительно улучшит способность Национальной полиции работать во время периода пандемии", - сказал Маасикас.

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Напомним, в начале июня в Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Китая для борьбы с коронавирусом. Помощь предусматривала тест-системы для диагностики COVID-19, медицинские маски, медицинские защитные очки, бесконтактные термометры, медицинские хирургические маски, медицинские защитные костюмы, одноразовые медицинские перчатки.





