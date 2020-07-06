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Евросоюз передал Украине оборудование для усиления тестирования на COVID-19

Помощь от ЕС и ВОЗ Фото из открытых источников

Украина получила 217 956 реагентов

Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения передали лабораторное оборудование в 27 лабораторий по всей Украине для усиления возможности тестирования на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Представительства ЕС в Украине в Twitter.

В частности, Украина получила:

  • 9861 упаковку расходных материалов;
  • 217 956 реагентов;
  • 1880 единиц лабораторного оборудования.

Отмечается, что оборудование, материалы и реагенты помогут ускорить процесс тестирования и сэкономить время и энергию медицинских работников, вместе с этим уменьшая вероятность человеческой ошибки.

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Напомним, в конце июня Украина получила от Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения около миллиона единиц медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

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