Европейский телескоп сделал первый снимок молодой звезды, похожей на Солнце

Very Large Telescope сделал первый снимок молодой звезды Фото из открытых источников

Вокруг звезды вращаются две экзопланеты

Телескоп Very Large Telescope Европейской южной обсерватории сделал первый снимок молодой звезды, похожей на Солнце, вокруг которой вращаются две экзопланеты. Об этом сообщает Phys.org.

"Very Large Telescope Европейской южной обсерватории сделал первый кадр молодой звезды, которая похожа на Солнце. Вокруг нее находятся две гигантские экзопланеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вновь открывшееся планетарная система TYC 8998-760-1 находится за 300 световых лет от Земли.

Как сообщает портал, две экзопланеты вращаются вокруг самой звезды на расстоянии в 160 и 320 раз большем, чем расстояние между Солнцем и Землей.

Группа международных исследователей обнаружила, что эти два газовых гиганта имеют массу больше, чем планеты в Солнечной системе. Масса одной из них превышает массу Юпитера в 14 раз, а другой, более отдаленной, – в шесть.

Отмечается, что новые обсервации астрономов могут помочь человечеству понять, как формируются и меняются планеты вокруг Солнца.

До этого времени астрономы еще никогда непосредственно не наблюдали более одной планеты на орбите звезды, похожей на Солнце.

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Напомним, телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 3895 в созвездии Большая Медведица, которая похожа на кофейный напиток латте.