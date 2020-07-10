Европейский суд разрешил YouTube не раскрывать данные онлайн-пиратов

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Youtube сможет сообщать только почтовый адрес пиратов

Европейский суд принял решение, согласно которому YouTube должно по требованию правообладателей сообщить только почтовый адрес пользователей, занимающихся пиратством. Об этом сообщает DW.

Видеосервис YouTube, владельцем которого является интернет-гигант Google, не обязан раскрывать информацию, которая поможет идентифицировать лиц, которые нелегально размещают на этой платформе видеоконтент без соблюдения требований авторского права. Соответствующее решение принял в четверг, 9 июля, Европейский суд в Люксембурге.

Согласно этому решению, YouTube должен по требованию правообладателей сообщить только почтовый адрес пользователей, занимающихся пиратством, но не их электронные адреса, IP-адреса или телефонные номера, сообщает агентство новостей AFP.

Сообщается, что с запросом в Европейский суд обратился суд в Германии, попросив решить судебный спор между немецкой кинокомпанией Constantin Film и YouTube. Причиной для иска со стороны кинокомпании стало то, что в 2013 и 2014 годах пользователи YouTube разместили на видеосервисе два фильма без согласия правообладателя - Scary Movie 5 и Parker. Пытаясь получить данные об онлайн-пиратов, кинокомпания обратилась с соответствующим требованием к администрации YouTube. Впрочем, видеосервис отказался сообщить Constantin Film персональные данные пользователей, нарушивших авторские права.

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"Когда какой-то фильм неправомерно загружен на какую-то онлайн-платформу, как то YouTube, правообладатель может, в соответствии с директивой об обеспечении прав интеллектуальной собственности, требовать от оператора предоставить только почтовый адрес соответствующего пользователя, но не его или ее электронный адрес, IP-адрес или телефонный номер", - говорится в постановлении Европейского суда.

В Google приветствовали это решение суда, ведь теперь компании будет проще принимать решения относительно того, какую информацию предоставлять правообладателям.

"Это решение обеспечивает правовую ясность относительно того, какой информацией целесообразно делиться с правообладателями в случае выдвижения претензии на авторское право", - говорится в заявлении представителя Google.

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Напомним, компания Google запустила новый сервис Tangi (TeAch aNd Give) с однохвилинними познавательными видеороликами в различных областях.