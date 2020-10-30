Европейская экономика показывает рекордный рост на фоне пандемии, - Евростат

Фото из открытых источников

Тройку лидеров по росту ВВП заняли Франция, Испания и Италия

В третьем квартале 2020 года экономика стран Европейского Союза показала рекордный рост после исторического падения на фоне пандемии коронавируса, увеличившись на 12,7%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В частности, ВВП стран ЕС с учетом сезонных колебаний вырос на 12,1%, что является рекордным показателем для Союза. Экономика восстановилась по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда ВВП снизился на 11,8% в зоне евро и на 11,4% в Евросоюзе.

Данные Евростата по странам ЕС Фото из открытых источников

Тройку лидеров по росту ВВП заняли Франция, Испания и Италия: 18,2%, 16,7% и 16,1% соответственно. К слову, в прошлом квартале эти же государства показали наибольшее падение.

Данные Евростата по странам ЕС Фото из открытых источников

Евростат отметил, что предварительные оценки ВВП основаны на неполных данных, которые подлежат дальнейшему пересмотру.

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