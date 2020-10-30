Европейская экономика показывает рекордный рост на фоне пандемии, - Евростат
Тройку лидеров по росту ВВП заняли Франция, Испания и Италия
В третьем квартале 2020 года экономика стран Европейского Союза показала рекордный рост после исторического падения на фоне пандемии коронавируса, увеличившись на 12,7%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
В частности, ВВП стран ЕС с учетом сезонных колебаний вырос на 12,1%, что является рекордным показателем для Союза. Экономика восстановилась по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда ВВП снизился на 11,8% в зоне евро и на 11,4% в Евросоюзе.
Тройку лидеров по росту ВВП заняли Франция, Испания и Италия: 18,2%, 16,7% и 16,1% соответственно. К слову, в прошлом квартале эти же государства показали наибольшее падение.
Евростат отметил, что предварительные оценки ВВП основаны на неполных данных, которые подлежат дальнейшему пересмотру.
Напомним, ранее Всемирный банк спрогнозировал, что в 2020 году ВВП Украины упадет до 5,5% вследствие коронакризиса. В частности, ВБ ухудшил прогноз спада ВВП Украины на 2 процентных пункта, на 2021 год - на 1,5 п. п.