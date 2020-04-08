Европейская бизнес ассоциация поблагодарила Кабмин Шмыгаля за конструктивный диалог с бизнесом

Заседание правительства под председательством Дениса Шмыгаля Фото: пресс-служба Кабмина

Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) поблагодарила украинские государственные органы власти, которые на связи почти 24/7 и проявляют готовность не только слушать проблемы, но и принимать оперативные меры для их решения. Об этом говорится в обращении ассоциации на странице в Facebook.

"Сегодня эта готовность приобретает новое значение не только для комфорта ведения бизнеса и проведения необходимых реформ, но и для выживания как людей, так и бизнеса", - отметили в ЕВА.

В частности, в ассоциации выразили благодарность за работу премьер-министру Денису Шмигалю, Государственной налоговой службе под руководством Сергея Верланова и Новой таможни Максима Нефедова.

Так, таможню поблагодарили за оперативное информирование относительно работы пунктов пропуска на границе, наличии очередей и оперативное урегулирование вопросов бизнеса в режиме почти 24/7. Государственную налоговою службу - за рассмотрение обращений относительно блокирования налоговых накладных с НДС и предоставление оперативных разъяснений по проблемным вопросам налогоплательщиков.

"В целом хотим поблагодарить весь состав Кабинета министров Украины, который оперативно перешел на электронный формат коммуникации с нами. Только вместе, сотрудничая конструктивно мы достойно преодолеем этот чрезвычайно непростой период как для каждого из нас, так и для государства", - добавляется в обращении.