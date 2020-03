Европа стала центром пандемии коронавируса

Здесь сообщается о новых случаях чаще, чем в Китае в разгар эпидемии

Европа стала эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

"Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19. Здесь зафиксировано больше случаев заражения и смертей, чем в остальном мире, кроме Китая", - говорится в сообщении.

"Europe has now become the epicenter of the #COVID19 pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined, apart from #China.



More cases are now being reported every day than were reported in at the height of its epidemic"-@DrTedros #coronavirus