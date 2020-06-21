Евродепутат Радаковский: Никогда нельзя забывать людей, которые боролись за свободу и освобождение от фашизма

Никогда нельзя забывать людей, которые боролись за свободу и освобождение от фашизма. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радаковский во время возложения цветов возле памятника Вечной славы в Киеве, сообщает "112 Украина".

"Это для меня важный день, я здесь хожу, думаю, как мой отец освобождал Киев, погибло много его друзей. Он потом воевал дальше, до Праги. Это очень красиво, что здесь есть памятник этим людям, освободителям Киева и моему отцу. Я думаю, никогда нельзя забыть о том, что здесь воевали за свободу – не только за свободу Киева, за свободу всех славянских и неславянских народов против фашизма…", – отметил евродепутат.

Он также подчеркнул, что в последнее время много поменялось и появились разные теории: например, начали звучать мнения, что Словакию освобождали американцы.

"У моей жены был дядя, 18-летний словак, который уехал в Красную Армию и воевал там танкистом. Но, к сожалению, в январе 1945 года он погиб в танке на реке Одра. Что я хочу сказать: я горжусь (в Европарламенте, я говорю это во всем мире)... кровью моих родных окроплена вся Европа. Но в бою против фашизма никогда не было бы победы, если бы не было сотрудничества с русскими, я имею в виду с советскими людьми – узбеки, армяне, украинцы. И это очень красиво, что я здесь", – добавил Радаковский.

Он также подчеркнул, что нельзя забывать историю и героев всех времен.

"Прежде всего, об этом нужно говорить молодому поколению, потому что, я думаю, что старшее поколение это помнит… Надо говорить с молодыми людьми, что люди умирали за свободу. Например, когда я бы встретился с молодыми людьми как сын человека, который воевал здесь, освобождал Киев, и рассказал им об этом, потому что у меня отец не врал об этом, тогда молодые люди знали бы об этом", – добавил евродепутат.