Евгений Корф: Политизация и затягивание начала вакцинации от COVID-19 приведёт к её провалу

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Амбиции, игнорирование Конституции и погоня за рейтингом действующего руководства Украины станут причиной провала вакцинации от коронавируса. Об этом депутат Полтавского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Евгений Корф сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Стоит ожидать провала вакцинации от коронавируса в Украине. Всё к этому идет. На первом месте должна была человеческая жизнь, это закреплено в Конституции Украины. На деле, как это ни печально, на первом месте стоит политика, рейтинги, постоянное раздувательство неуемного тщеславия президента, личные интересы олигархов. В Украине, как обычно, только говорят. Но не предпринимают никаких конкретных шагов в вопросе массовой вакцинации", - сказал он.

Евгений Корф отметил, что не последнюю роль в этом играет политизация вопроса.

"Российская вакцина Sputnik V имеет 91,4% эффективность. Но нам завезут вакцину китайского производителя, эффективность которой 60-70%. Пока есть только договорённость о поставке 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac Biotech, которую планируют получить в Украине к февралю. Заявленное количество препарата может обеспечить вакцинацию 956,5 тыс. человек с учётом ревакцинации, т.е. 4,5% от всего контингента, определённого МОЗом под всю вакцинацию. На закупку этого количества препарата необходимо почти 1 млрд грн", - отметил депутат.

При этом он напомнил о нецелевом расходовании средств из Фонда по борьбе с коронавирусом.

"На борьбу с эпидемией уже потрачены десятки миллиардов гривен бюджетных средств. Еще не утих резонанс от решения власти закатать коронавирусный бюджет в асфальт – "Большое строительство" президента съело деньги, за которые должны были закупать ИВЛ, концентраторы и проводить мероприятия по борьбе с COVID-19", - подчеркнул Евгений Корф.

Депутат также указал на антивакцинальное настроение людей, "которые не верят ни в правительство, ни в вакцину".