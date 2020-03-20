Эвакуация украинцев: Очевидец рассказал про тысячу граждан, которые застряли на Бали

Иллюстративное фото. Pixabay

Сейчас граждане Украины на Бали намерены записать видеообращение к президенту и правительству

Из-за приостановки авиасообщения между Украиной и другими государствами, на острове Бали застряло около 1000 граждан Украины. Об этом hrоmadske рассказал очевидец Артем Карганов.

Карганов объяснил, что из-за того, что Индонезия закрыла границы с 20 марта для людей без виз и без справок о здоровье, украинцам пришлось заплатить миграционной службе страны штраф за overstay. Хотя украинский консул уверял, что все данные о гражданах отправлены в соответствующие инстанции в Индонезии и платить за превышение срока пребывания не придется.

"По факту, в иммиграционных службах на людей кричали, говорили, что они обязаны заплатить штраф, после предоставления бумаг, консул говорил предоставить, как доказательство нашей правоты, в иммиграционке просто смеялись в лицо", — рассказал очевидец.

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Карганов добавил, что людям предложили вариант со сменной билетов, но для этого было нужно дополнительно доплатить.

"Нам предоставили вариант, что мы можем поменять на наших авиалиниях билеты до Стамбула и оттуда купить билеты в SkyUp. Но по факту, чтобы обменять билеты до Стамбула — нужно заплатить и еще потом купить билет. Снова для многих неподъемная сумма", — отметил украинец.

В настоящее время граждане Украины на Бали намерены записать видеообращение к президенту и правительству.

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Напомним, ранее из Хорватии в Украину вернулись 64 человека, но там остаются еще более 55 человек.