Эвакуация украинцев: Очевидец рассказал про тысячу граждан, которые застряли на Бали
Сейчас граждане Украины на Бали намерены записать видеообращение к президенту и правительству
Из-за приостановки авиасообщения между Украиной и другими государствами, на острове Бали застряло около 1000 граждан Украины. Об этом hrоmadske рассказал очевидец Артем Карганов.
Карганов объяснил, что из-за того, что Индонезия закрыла границы с 20 марта для людей без виз и без справок о здоровье, украинцам пришлось заплатить миграционной службе страны штраф за overstay. Хотя украинский консул уверял, что все данные о гражданах отправлены в соответствующие инстанции в Индонезии и платить за превышение срока пребывания не придется.
"По факту, в иммиграционных службах на людей кричали, говорили, что они обязаны заплатить штраф, после предоставления бумаг, консул говорил предоставить, как доказательство нашей правоты, в иммиграционке просто смеялись в лицо", — рассказал очевидец.
Карганов добавил, что людям предложили вариант со сменной билетов, но для этого было нужно дополнительно доплатить.
"Нам предоставили вариант, что мы можем поменять на наших авиалиниях билеты до Стамбула и оттуда купить билеты в SkyUp. Но по факту, чтобы обменять билеты до Стамбула — нужно заплатить и еще потом купить билет. Снова для многих неподъемная сумма", — отметил украинец.
В настоящее время граждане Украины на Бали намерены записать видеообращение к президенту и правительству.
Напомним, ранее из Хорватии в Украину вернулись 64 человека, но там остаются еще более 55 человек.