"Это второй фронт": Новый спикер украинской делегации в ТКГ рассказал о работе группы

Алексей Арестович

Спикер отметил, что ему нравится работа украинской ТКГ во главе с Леонидом Кравчуком

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает работу в контактной группе "вторым фронтом". Об этом он рассказал в комментарии УНН.

"Для меня был первым вопросом: "Не собираются ли они пересекать так называемые "красные линии"? А вторым: "Пытаются ли там вообще защитить национальные интересы Украины?" И когда я убедился и в первом, и во втором, и когда я увидел, что это вообще фронт, просто второй фронт — дипломатический, то тогда я сказал, что нужно помогать и на этом фронте также", - сказал Арестович.

В то же время спикер отметил, что ему нравится работа украинской ТКГ во главе с Леонидом Кравчуком.

"Мне нравится не столько Леонид Макарович как политик, а столько работа нашей делегации в ТКГ, которую возглавляет Леонид Макарович. Я просто убедился в этом. Я же принимал участие до того, как меня назначили. Просто наблюдал, что происходит", - добавил Арестович.

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Напомним, накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назначил советником по информационной политике украинской делегации в ТКГ обозревателя и блогера Алексея Арестовича.