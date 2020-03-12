Это старт работы Платформы: Сивохо рассказал, кто стоит за нападениями на него и что он будет делать дальше

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По словам политика, сегодняшнее событие только укрепило в нем уверенность в правильности пути

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо уверен, что за сегодняшним нападениями на него во время презентации "Платформы национального примирения и единства" стоят люди, которым выгодна риторика войны. Об этом он сообщил в интервью изданию "Вести".

В частности, на просьбу журналистов назвать имена лиц, которые могут стоять за срывом презентации, Сивохо ответил, что это "люди, которые сознательно используют ветеранов АТО для разжигания ненависти и продолжения войны - это, очевидно, те политики, которые зарабатывают на войне. Неважно что - деньги, рейтинги, власть".

Также он отметил, что сегодняшнее нападение не остановило команду разработчиков платформы, а наоборот укрепило их уверенность, что они на правильном пути.

"Наша задача, задача Платформы - это объединение всех инициатив правительства и общественного сектора для разработки государственных политик. Платформа наша сосредотачивается на налаживании диалога, прежде всего, между мирными людьми на всей территории Украины. Мы рассматриваем сегодняшнее событие как старт работы Платформы. Потому что общаться при принятии каких-то решений придется с разными категориями людей", - сказал он.

Напомним, ранее в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения между представителями Нацкорпуса и Сергеем Сивохо.

В часности, радикалы перекрыли вход и срывали мероприятие, которое проводил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. После этого они назвали Сивохо предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом.