Это победа справедливости, - Зеленский отреагировал на освобождение Маркива

По его словам, эта победа придает сил в борьбе за других украинцев

"Приветствую решение итальянского суда оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его освобождение - это победа справедливости! Хэштег #FreeMarkiv можно оставить для истории. Спасибо всей команде, которая работала ради этой победы!" - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, итальянский суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, которого признали виновным в убийстве итальянского журналиста. Украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы, однако украинская сторона продолжала оспаривать это решение.

В октябре этого года Апелляционный суд Милана решил снова перевести и переслушать разговор Виталия Маркива в камере, где он якобы признался в убийстве журналиста. Такое решение было принято из-за того, что первый переводчик допускал ошибки при своей работе.