Это обычная картинка, срок исполнения – максимум неделя, – Крюкова об эскизе Большого Государственного Герба

Эскиз Большого Государственного Герба Украины Facebook/Александр Ткаченко

Журналистка поделилась собственными представлениями о будущем символе государства

От "мультяшного" подхода к изображению в эскизах Большого Государственного Герба нужно отказываться, нужно переходить на новые техники.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила журналистка Светлана Крюкова.

Журналистка, комментируя результаты по определению победителя конкурса эскизов Большого Государственного Герба Украины, отметила, что сумма вознаграждения за победу в конкурсе (напомним, она составляет 100 тыс. грн за І место, за II место – 50 тыс. грн, за III место – 30 тыс. грн), с точки зрения художественной работы и сложности, – это много.

"То есть это просто обычная картинка, над которой немножко подумали. По времени исполнения - это максимум неделя", - сказала Светлана Крюкова.

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Журналистка поделилась собственными представлениями, каким должен быть Большой Государственный Герб Украины.

"Эта техника исполнения, у них такое мультяшное изображение, они подражают, условно, мировой практике этих гербов. Нужно отказываться. Если мы себя позиционируем как новое государство диджитализированное, можно переходить на новые техники, в новом жанре это рисовать. То есть можно было бы попробовать сделать точно так же, упрощенные символы, но в другой подаче", – отметила Светлана Крюкова.

Журналистка добавила, что Большой Государственный Герб должен содержать нечто, объединяющее всех украинцев.

Напомним, организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины объявил победителей. Победителем конкурса эскизов стал график Алексей Кохан, который стал соавтором Малого Государственного Герба и был победителем конкурса эскизов Большого Герба, который проходил в 1996-1997 годах.

Как сообщали, в августе текущего года во время внеочередного заседания Верховная Рада объявила конкурс на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины. Впоследствии Кабмин утвердил условия его проведения.

Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Большой Герб Украины будет использоваться высшими органами государства и не повлечет замену паспортов граждан.