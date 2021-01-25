Это не что иное, как беззаконие! - нардеп Ларин о рассмотрении дела о переименовании Кировограда

Решение Кассационного суда о закрытии дела о переименовании Кировограда в Кропивницкий - это не что иное, как беззаконие.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат, руководитель Кировоградской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Ларин.

Сергей Ларин отметил, что решение о переименовании Кировограда в Кропивницкий было принято парламентом в 2016 году с многочисленными нарушениями законов, Регламента Верховной Рады, Конституции Украины, и самое главное – было нарушено право людей на волеизъявление.

Следовательно, продолжил он, были все основания для того, чтобы отменить это незаконное решение в суде.

"Несколько раз суд переносил заседание по важным причинам. Но на прошлом заседании представитель ответчика, то есть Верховной Рады, внес ходатайство, чтобы это производство закрыть, не рассматривать. Это была новость для нас. Мы не поняли, откуда это взялось...То есть дело того режима, который начал эту дебильную декоммунизацию, продолжается и сегодня. А суд, я понимаю, просто умыл руки, потому что при публичном рассмотрении этого вопроса шансы у нас были стопроцентные", – отметил народный депутат.

Поэтому, добавил Сергей Ларин, поскольку суд не хочет ссориться с нынешней властью, он советует оспаривать решение в Большой палате. Однако это, по словам политика, полный абсурд, ведь именно на основании решения Большой палаты Кассационный суд принял решение об отказе в рассмотрении дела.

"То есть мы будем обращаться к тем, кто, по сути, и закрыл это дело. Кроме как беззаконием я это не назову. То есть теперь, если Верховная Рада примет какое-то решение, незаконное, неконституционное, человеку некуда будет обратиться", - отметил парламентарий.

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Напомним, 18 января Кассационный административный суд продолжил рассмотрение дела о переименовании Кировограда в Кропивницкий. Решение было принято парламентом в 2016 году с многочисленными нарушениями и вопреки воле жителей города.

Добавим, что народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" требуют учесть мнение жителей города в вопросе переименования бывшего Кировограда в Кропивницкий.