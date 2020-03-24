Это не только служебная халатность, но и злоупотребление служебным положением, – Пискун об экспорте масок

Святослав Пискун Фото - скриншот

"Правительство было обязано посчитать количество масок, которые остаются на случай эпидемии"

За экспорт медицинских масок из Украины после письма-предупреждения виновных нужно привлечь к ответственности не за халатность, а за должностное преступление – злоупотребление служебным положением.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил генеральный прокурор Украины в 2002-2003, 2004-2005, 2007 годах Святослав Пискун.

"Что касается масок: к тому времени, когда были проданы маски, если бы не было письма Данилова, можно было говорить о том, что правительство проявило некую служебную халатность, не посчитав, сколько масок остается Украине. Хотя оно было обязано посчитать количество масок, которые остаются на случай эпидемии, потому что есть нормы государственного резерва… Если их стало меньше после продажи и они не были пополнены, это и есть халатность", – заявил Святослав Пискун.

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Бывший генеральный прокурор продолжил: "Но в действиях правительства я вижу большее преступление. Он называется "должностное преступление", которое называется "злоупотребление служебным положением". Если они после письма-предупреждения продали эти маски, то они, злоупотребляя своим служебным положением, повлекли ущерб государству в особо крупных размерах".

Учитывая это, отметил Святослав Пискун, виновных нужно привлечь к ответственности не за халатность, а за должностное преступление – злоупотребление служебным положением.

Как сообщалось, по состоянию на 07:30 вторника, 24 марта, количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей, в то же время, 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.

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