live
Новости » Общество Читати новину українською

Это не последняя цифра: Кличко рассказал, сколько Киев потерял из-за карантина

Виталий Кличко

Киевсовет на заседании пересмотрел бюджет и решил дополнительно предоставить 894 миллиона на медицинскую отрасль

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что бюджет Киева теряет 1,6 млрд. гривен в месяц в связи с введением карантина.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Потеряли 1,6 млрд. Мы подсчитали предварительно. Предварительно. Это не последняя цифра. Да, действительно, город теряет. Да, действительно, на сегодняшний день не только Украина теряет, но и все страны сейчас считают убытки, которые исчисляются триллионами долларами только в США", - отметил Кличко.

К тому же, мэр столицы рассказал, что Киевсовет пересмотрел бюджет и после заседания было решено предоставить дополнительные 894 миллиона на медицинскую отрасль, в частности на повышение зарплаты медикам.

Новости по теме: Кличко не исключает запрет на движение частного транспорта в Киеве

"Это дополнительные деньги на зарплату работникам медицинской сферы, особенно инфекционных отделений, от 5 до 10 тыс гривен дополнительно к зарплате. Крайне важно поддержать тех людей, которые находятся сегодня на передовой. И они должны получать нормальную зарплату", - пояснил Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко назвал срок, за который в Киеве можно побороть коронавирус.

Новости по теме: Видео дня: Кличко обратился к киевлянам в оригинальной маске с надписью "Хватит шастать"

Также мэр Киева призвал киевлян придерживаться карантина во время празднования Пасхи.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Трамп уволил разведчика, который рассматривал жалобу относительно возможного давления на Украину В Госрезерве заявили о захвате неизвестными главного офиса В Минобразования опровергли информацию об отмене ВНО из-за пандемии Самолеты в Китай будут летать за масками один за другим, - ОПУ
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Евгений Комаровский | Вирус атакует. Реформа медицины | Ток-шоу
Мэры городов Украины об эпидемической ситуации | 03.04.2020
Принудительная госпитализация. Советы от Комаровского | Ток-шоу
Инсайды недели с Наташей Влащенко | 03.04.2020
Хроники изоляции: Где достать бесплатные маски? Детали недели | 04.04.2020