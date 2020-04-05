Это не последняя цифра: Кличко рассказал, сколько Киев потерял из-за карантина

Виталий Кличко

Киевсовет на заседании пересмотрел бюджет и решил дополнительно предоставить 894 миллиона на медицинскую отрасль

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что бюджет Киева теряет 1,6 млрд. гривен в месяц в связи с введением карантина.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Потеряли 1,6 млрд. Мы подсчитали предварительно. Предварительно. Это не последняя цифра. Да, действительно, город теряет. Да, действительно, на сегодняшний день не только Украина теряет, но и все страны сейчас считают убытки, которые исчисляются триллионами долларами только в США", - отметил Кличко.

К тому же, мэр столицы рассказал, что Киевсовет пересмотрел бюджет и после заседания было решено предоставить дополнительные 894 миллиона на медицинскую отрасль, в частности на повышение зарплаты медикам.

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"Это дополнительные деньги на зарплату работникам медицинской сферы, особенно инфекционных отделений, от 5 до 10 тыс гривен дополнительно к зарплате. Крайне важно поддержать тех людей, которые находятся сегодня на передовой. И они должны получать нормальную зарплату", - пояснил Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко назвал срок, за который в Киеве можно побороть коронавирус.

Также мэр Киева призвал киевлян придерживаться карантина во время празднования Пасхи.