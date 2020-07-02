Это не Кличко придумал что-то запретить, мы опираемся на выводы вирусологов, – мэр Киева об усилении карантина

Виталий Кличко прессслужба КГГА

Виталий Кличко говорит, что здоровье киевлян – это главное

В принятии решения об усилении карантинных ограничений в столице городская власть опирается исключительно на выводы экспертов, вирусологов, врачей.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил городской глава Киева Виталий Кличко.

Мэр столицы объяснил, почему в Киеве усилили карантинные ограничения. Виталий Кличко отметил, что в городе зафиксированы случаи массового скопления людей, которые празднуют свадьбы и тому подобное, а задачей городской власти является не допустить увеличения количества инфицированных коронавирусом.

"Сегодня – 104 случая заболевания, вчера – 101, а еще месяц назад таких случаев было несколько десятков, даже не более 50 за сутки. Мы видим распространение коронавируса, мы видим угрозы, которые есть на сегодня, и хотел бы, чтобы люди воспринимали это не как – Кличко придумал что-то запретить или кто там придумал такое видение – сделать ограничения, чтобы людям было неудобно. Мы опираемся исключительно на выводы экспертов, вирусологов, врачей, что нам нужно сделать", – сказал Виталий Кличко.

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Мэр Киева продолжил: "Я понимаю, что ситуация достаточно сложная, потому что, с одной стороны, мы должны также учитывать то, что бизнес должен работать и люди должны иметь работу, предоставлять работу, с одной стороны. А с другой стороны – беречь жизни людей и ни в коем случае не ставить их под угрозу заражения новыми случаями, чтобы количество случаев было как минимум контролируемым. И только с этим связано".

Как сообщалось, за минувшие сутки в столице подтвердили 104 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 2 июля в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19.