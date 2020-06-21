"Это не имеет смысла": Сын Виктора Павлика прекращает бороться с раком

Виктор Павлик и его сын Павел Фото из открытых источников

Парень прошел 18 курсов химиотерапии, однако болезнь не отступила

Сын украинского певца и народного артиста Украины Виктора Павлика, Павел, рассказал, что состояние его здоровья ухудшилось, однако он прекратил лечение химиопрепаратами, ведь это безрезультатно. Об этом парень сообщил на странице в Facebook.

Как известно, 21-летний Павел Павлик почти два года болеет саркомой позвонков. За это время он перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

"Месяц назад моя левая рука стала постоянно болеть в локте, день и ночь, а пальцы этой руки начали слабеть и терять способность держать и управлять вещами....Я уже не могу передвигаться без коляски, а печатаю этот текст одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность",– написал парень.

Павел отметил, что несмотря на длительное лечение, болезнь не отступила, а его здоровье, наоборот, ухудшилось.

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"Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно не имеет смысла. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу", – говорится в посте.

Несмотря на это, парень добавил, что относится к своему состоянию спокойно, ведь депрессия и страх могут негативно на него повлиять. Кроме этого, Павел вспомнил свои счастливые школьные годы и пожелал одноклассникам осуществить все свои мечты и никогда не столкнуться с трудностями, которые постигли его.

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"Будьте счастливы, цените такие моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство не в деньгах и имуществе, оно в людях, что окружают вас, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют", – добавил Павел.

Напомним, в октябре 2018 года украинский арист Виктор Павлик сообщил, что у его сына Павла обнаружили саркому и обратился ко всем за помощью.