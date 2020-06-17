Это личное мнение, а не мнение телеканала ZIK в целом: Апасов о заявлении ведущей относительно протеста под ОП

Ведущий телеканала ZIK Василий Апасов Скриншот видео

Для того, чтобы утверждать, что кто-то из участников акции пришел на митинг не по зову души, нужно иметь факты. Следовательно, подобные мысли гостей или коллег, которые звучат во время эфира, и являются неподтвержденной информацией, могут быть собственным мнением, а не позицией телеканала ZIK.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил ведущий Василий Апасов. Так он отреагировал на слова коллеги, что якобы участники акции в поддержку журналистов под ОП, которая состоялась сегодня, пришли туда "не по зову сердца", а "по другим мотивам".

Ведущий подчеркнул, что нападения на работников СМИ в Украине, к сожалению, случаются нередко.

"Такие нападения не редкость. Иногда кажется, что толкать, бить, травмировать журналистов, пока те работают и выражают информацию, стало в Украине нормой", – отметил он.

Василий Апасов напомнил, что сегодня произошли столкновения во время акции в защиту журналистов под Офисом президента.

"Кстати, чтобы убрать определенные инсинуации, что кто-то там пришел не по зову души на эту акцию, для этого надо иметь факты. Поэтому даже если мнения наших гостей или наших коллег звучат в эфире относительно определенных инсинуаций, это неподтвержденная информация, это может быть собственное мнение, а не мнение канала. Потому что когда мы обсуждаем тему с журналистами и относительно свободы слова в эфирах, надо быть более осторожными, возможно, чем всегда, потому что эта информация может быть использована иначе", – подчеркнул Василий Апасов.

Напомним, 17 июня возле здания Офиса президента на улице Банковой состоялась мирная акция протеста против нападений на журналистов и препятствования деятельности СМИ.

Как сообщалось, на днях под зданием Шевченковского суда, где избирали меру пресечения радикалу Сергею Стерненко, неизвестные препятствовали журналистам телеканала ZIK осуществлять свою деятельность.

В связи с этим в своем заявлении партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти обеспечить безопасность журналистов, защитить их от нападений радикалов и самоуправства полиции.