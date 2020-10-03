Это круто и в тренде: Зеленский принял участие в открытии первого интерактивного Музея науки

Владимир Зеленский на открытии интерактивного Музея науки Офис президента Украины

Запустил работу этого музея президент с помощью интерактивного планшета

В субботу, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии Музея науки Малой академии наук Украины в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, Музей науки МАН стал первым государственным музеем науки и первым заведением такого уровня.

Запустил работу этого музея Владимир Зеленский. Для этого глава государства ответил на пять вопросов на интерактивном планшете. После чего он осмотрел самые интересные экспонаты, среди которых оптическая иллюзия, перевернутое зрение, маятник, велосипед с квадратными колесами и интерактивная песочница, которая может моделировать климатические изменения.

Владимир Зеленский на открытии интерактивного Музея науки Офис президента Украины

"Понимаю, что для кого-то слова "музей" и "наука" могут звучать несовременно, как что-то скучное, немодное, нехайповое. Но поверьте - в этом месте все иначе. Вы убедитесь, что наука - это круто! Наука - в тренде! Наука - это топ!"- заявил Владимир Зеленский.

Интерактивный Музей науки Офис президента Украины

В то же время президент отметил необходимость создания таких музеев и в других регионах Украины.

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Напомним, недавно Владимир Зеленский сообщал, что в ближайшее время в Украине планируют создать национальный научный центр, который будет заниматься разработкой вакцин.