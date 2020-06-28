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Это крайне опасно: В Минздраве запретили открывать детские лагеря в июле

Фото из открытых источников

В Министерстве опасаются массового скопления детей в одном месте

Министерство здравоохранения Украины запретило открывать детские оздоровительные лагеря как минимум до 31 июля. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время пресс-брифинга 28 июня, который транслировал телеканал ZIK.

По словам министра, причиной этого является рост количества больных COVID-19, а также высокий уровень госпитализации и смертности. 

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Так, Степанов отметил, что в детских лагерях будет происходить скопление большого количества детей в одном месте, что может спровоцировать там вспышки коронавируса.

В связи с этим правительство приняло решение запретить открытие детских лагерей отдыха до 31 июля 2020 года.

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Напомним, недавно врач-педиатр Евгений Комаровский отмечал, что все детские учреждения должны быть открыты, поскольку в таком случае риск инфицирования среди детей снижается. 

Так, врач объяснил, что чаще всего дети заражаются коронавирусом от взрослых, а не в результате общения со сверстниками. Поэтому детские лагеря не представляют риск для здоровья детей, однако при условии соблюдения правил карантина. 

 

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