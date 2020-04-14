"Это издевательство": Владимир Кацман рассказал о мизерной "почасовой" доплате медикам за лечение коронавируса

Владимир Кацман Фото из открытых источников

С доплатами врачам "химичат", говорит эксперт

Из регионов сообщают о том, что медикам, которые лечат больных коронавирусом, лечение таких пациентов считают почасово, поэтому в результате получается доплата врачу 400-500 грн в месяц.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман указал пример очевидного обмана со стороны власти, который происходит сегодня, во время борьбы с эпидемией коронавируса.

"Вы помните, как пытались немножко там похимичить с доплатой медикам - 200%, потом 300%... По ходу, потеряли, потому что то, что оказалось в окончательной формулировке закона 300% должностного оклада, это отличается от заработной платы, потому что есть доплаты за профессию, за стаж лет, за звания и так далее. Но неважно, вот тут чуть-чуть украли. Теперь оказывается, в больницах конкретно - и это вопрос к МОЗ, потому что в тех больницах, которые подчинены МОЗ, мне уже с мест сообщали - из Полтавской области, из Винницкой области, что пересчитывают теперь почасово. То есть, считается, что если врач работает с больным с коронавирусом только когда он находится у него в палате. Вот он зашел в палату, вышел из палаты, посчитали часы, умножили это на 300% и выплачивают врачу. В результате получается доплата врачу 400-500 грн в месяц. Это же издевательство!" – заявил Владимир Кацман.

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Он также обратил внимание на другую проблему – украинские медики не застрахованы, как их коллеги за рубежом.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

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