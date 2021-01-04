Это говорила мумия, которая хочет ожить, – Журавский прокомментировал выходку Порошенко с новогодним поздравлением

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Порошенко до сих пор не может смириться с поражением на выборах президента

Поздравление пятого президента Украины Петра Порошенко с Новым годом - совершенно не искреннее. Это говорила мумия, которая хочет ожить, которая не справилась со своими эмоциями, что она проиграла.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Виталий Журавский прокомментировал инцидент, случившийся на двух центральных телеканалах, которые связывают с экс-президентом Петром Порошенко, которые перед Новым годом показали новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или же после приветствия его предшественника Петра Порошенко:

"Я внимательно просмотрел приветствие Порошенко. Оно не искреннее. Это говорила мумия, которая хочет ожить. Которая не справилась со своими эмоциями, что она проиграла. А он проиграл выборы. С треском проиграл! И когда он заявил, что желает коллективного иммунитета от популизма, так при нем был полный популизм! Когда он говорит: Я желаю коллективного иммунитета от бестолковости, безответственности, то при нем была бестолковость и безответственность! Если бы было все иначе, за него проголосовали бы!" - подчеркнул академик.

Виталий Журавский убежден, что эта выходка Петра Порошенко связана исключительно с тем, что он до сих пор не может смириться с поражением на выборах президента.

"Он человек мелочный. Я знаю его много лет, еще когда он не был президентом. Но он таким и остался. Он не может смириться, что он – не президент. А он не президент и больше президентом не будет. Приговор ему сделали избиратели", - добавил гость ток-шоу.

Новости по теме: Профессор Журавский назвал самые необходимые шаги, которые власть должна была предпринять для борьбы с коронавирусом

Напомним, накануне Нового года два центральных телеканала "Прямой" и "5 канал", которые связывают с 5 президентом Петром Порошенко, показали новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или же после приветствия его предшественника Петра Порошенко.

В частности, как пишет "Украинская правда", на "5 канале" Зеленского показали раньше, чем его оппонента на прошлых выборах. Поздравление последнего началось в 23: 55.