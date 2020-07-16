"Это чистый фашизм", - руководитель Днепропетровской региональной организации ОПЗЖ о нападении радикалов на свой дом

Руководитель Днепропетровской региональной организации "Оппозиционной платформы — За жизнь" Геннадий Гуфман Информатор Днепр

В среду, 16 июля, около 100 человек национал-радикалов провели пикет под домом руководителя Днепропетровской региональной организации "Оппозиционная платформа — За жизнь" Геннадия Гуфмана. В комментарии "112 Украина" он рассказал, что радикалы жгли под домом файеры, развернули плакаты и кричали угрозы в адрес его и его семьи.

"Порядка сотни человек пришли ко мне под дом, начали жечь дымовухи и кричать лозунги, а также выкрикивать угрозы в мой адрес и в адрес моей семьи. Эти так называемые активисты вели себя очень агрессивно. Моя маленькая дочь очень испугалась. Нам с женой едва удалось ее успокоить", - рассказал член ОПЗЖ.

Около 100 человек национал-радикалов провели пикет под домом руководителя Днепропетровской региональной организации "Оппозиционной платформы — За жизнь" Геннадия Гуфмана Фото из открытых источников

Гуфман отметил, что активисты пробыли возле его дома недолго.

"Они пришли, развернули свои плакаты, зажгли дымовые шашки и начали кричать свои кричалки. Это все продлилось порядка 10 минут - им как раз хватило времени для того, чтобы сфотографировать эту вакханалию и снять видео. После этого все эти так называемые радикалы разошлись", - добавил политик.

"У нас за последний год получилось некое государство в государстве: национал-радикалы ведут себя, как хотят, сами себе устанавливают закон и порядок. Избивают людей, приходят на заказные пикеты, пытаясь растоптать, уничтожить тех, у кого позиция отличается. Разве за такую Украину и за такого президента мы голосовали?" - возмутился Гуфман.

Национал-радикалов провели пикет под домом руководителя Днепропетровской региональной организации "Оппозиционной платформы — За жизнь" Фото из открытых источников

Он также добавил, что обратился в правоохранительные органы с требованием дать надлежащую правовую оценку происходящему.

"Но у меня, на самом деле, нет никаких иллюзий в отношении наших правоохранительных органов. Ежедневно эти банды радикалов угрожают и калечат сотни людей, но по факту остаются безнаказанными. Видимо президенту Зеленскому и его команде такая ситуация на руку", - резюмировал Гуфман.