"Эта власть не имеет права на существование": Колтунович объяснил, как реформы ухудшили жизнь украинцев

Александр Колтунович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Колтунович объяснил, как реформы прошлой и нынешней властей, согласованные с Международным валютным фондом, повлияли на жизнь граждан Украины.

Об этом он рассказал на акции протеста против внешнего управления во вторник, 8 декабря.

"Во-первых, это энергетика и жилищно-коммунальные услуги. В 2013 году у нас была цена на газ – 72 копейки, а сегодня – 9,75 грн за куб. Вот к чему приводят эти тарифы. Мы стали в десятки раз беднее", - уточнил нардеп.

"Что касается земли, наша партия добилась запрета на продажу сельхозземель иностранцам и уменьшения концентрации земли в одних руках. Но для кого рынок земли? Не для вас, а для того, кто имеет колоссальный капитал и сможет ее покупать. 100 гектаров – это 100 тыс. долларов за землю. Человеку с минимальной зарплатой нужно 49 лет откладывать минималку, не платя налоги, сборы и все остальное, чтобы их купить. Вот к чему приводят эти реформы", - объяснил он.

"В медицине из-за реформы 2014-2018 годов количество медучреждений уменьшилось в разы. Мы пришли к тому, что люди в условиях пандемии не имеют куда обращаться и получить базовые медицинские услуги. Также они подняли пенсионный и страховой стаж. Это значит, что теперь люди, которые официально не трудоустроены, должны будут получить где-то эти 35 лет стража для того, чтобы потом получать вот ту минимальную пенсию, которую поставили с 1 декабря – 1769 гривен", - подчеркнул экономист.

"Вот почему эта власть не имеет права на существование. Мы выступаем за то, чтобы экономика Украины была сильной, люди имели зарплату и обслуживали свои социально-экономические интересы", - резюмировал Колтунович.