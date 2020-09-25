Есть вопрос, насколько жизнеспособна существующая пенсионная система в связи с демографией, – Кухта

Павел Кухта Скриншот видео

Нужно работать над трансформацией пенсионной системы, потому что будет больно, подчеркнул эксперт

Есть большой вопрос о жизнеспособности действующей пенсионной системы в связи с демографической ситуацией в Украине. При ее функционировании придется постоянно повышать пенсионный возраст.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и. о. министра экономики (2020 г.) Павел Кухта.

"Есть другой вопрос относительно пенсионной системы, и он болезненный. С той демографией, которую мы имеем, насколько, в принципе, жизнеспособна наша пенсионная система в нынешнем виде – большой вопрос. На мой взгляд, нет. Либо в ней придется постоянно повышать пенсионный возраст, что очень больно и несправедливо в отношении людей, потому что обещают одно, а потом им выходить на пенсию – повышают пенсионный возраст, потому что не сходится дефицит. И так будет бесконечно просто из-за демографических факторов. Либо нам надо начинать ее менять", – сказал Павел Кухта.

Гость студии отметил, что начинать сегодня вводить накопительную систему в условиях, когда нет финансового рынка и соответствующих инструментов, нет смысла, но это не значит, что не нужно работать над трансформацией пенсионной системы.

"Потому что будет больно", - резюмировал Павел Кухта.

Напомним, Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в следующем 2021 году по результатам решений, принятых правительством. В частности, пенсии будут повышаться в пять этапов.

Как сообщали, с 1 сентября Пенсионный фонд Украины уже провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Такое изменение стало основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров.