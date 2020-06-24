"Есть вопрос": Экс-советник руководителя Минздрава заявил о необходимости аудита деятельности НСЗУ

Дмитрий Раимов напомнил, что НСЗУ руководит 72 млрд грн

Когда Национальная служба здоровья Украины просит увеличить бюджет вдвое, сразу возникает вопрос, насколько это обоснованно. Учитывая это, следует провести аудит деятельности НСЗУ.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил политтехнолог, бывший советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов.

"Я напомню, что НСЗУ руководит 72 млрд грн - это основная цифра, которую они распределяют по году на все. И когда они просят в два раза увеличить бюджет, сразу задаешься вопросом, насколько это обоснованно, потому что мы прекрасно знаем, что, например, лечение онкозаболевания - тоже не очень дешевая история. Плюс мы точно не знаем количества в легкой форме, в средней форме. Плюс, я знаю, что есть моменты, когда люди сами лично в легкой форме лечатся. Они покупают жаропонижающее и, будучи зарегистрированными, не обращаются за медикаментами в рамках пакета, а на них идет списание. Поэтому вопрос к НСЗУ я бы подвесил для того, чтобы отдельно провести аудит всей этой деятельности", – сказал Дмитрий Раимов.

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Гость программы продолжил: "Аудит должны проводить врачи, которые понимают, куда уходят и сколько может это стоить, специалисты. И отдельно аудит Рахунковою палатою, как израсходуются эти деньги".

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