Есть три способа: В МИД рассказали, как Украина может получить вакцину от COVID-19

Украина может получить вакцину от COVID-19 тремя путями Фото из открытых источников

Договориться о поставках препарата можно как с другими государствами, так и непосредственно с компаниями-производителями

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три пути, по которым Украина может получить вакцину от коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Переговоры относительно вакцины проходят на уровне Министерства здравоохранения, и все - от президента Украины до дипломата, который работает за рубежом в конкретном посольстве, помогают обеспечить поставку вакцин. Так устроена система, что для других стран именно Минздрав - основной партнер", – отметил глава МИД.

Первый способ предполагает использование "политических инструментов" для увеличения количества вакцин, которые Украина ожидает получить через программу COVAX.

"Президент уделяет этому вопросу чрезвычайно большое внимание, достигается это следующим образом. Первое", - пояснил Кулеба.

Второй способ – это обращение Украины к другим государствам с просьбой продать или передать остаток препарата.

"Некоторые страны зарезервировали и закупили такое количество вакцин, которое позволяет им три или четыре раза вакцинировать свое население. Мы обращаемся к таким странам с просьбой продать или передать нам избыток", – добавил политик.

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Третий способ предполагает получение препарата путем "политического воздействия". По словам Кулебы, в таком случае Украина должна договориться о поставках вакцины непосредственно с компанией-производителем.

"То есть ты приходишь к компании-производителю вакцины, они говорят "мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", – рассказал министр.

Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас на завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса, а первые партии доз Украина может получить в феврале 2021 года.