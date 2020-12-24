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Есть три способа: В МИД рассказали, как Украина может получить вакцину от COVID-19

Украина может получить вакцину от COVID-19 тремя путями Фото из открытых источников

Договориться о поставках препарата можно как с другими государствами, так и непосредственно с компаниями-производителями

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три пути, по которым Украина может получить вакцину от коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Переговоры относительно вакцины проходят на уровне Министерства здравоохранения, и все - от президента Украины до дипломата, который работает за рубежом в конкретном посольстве, помогают обеспечить поставку вакцин. Так устроена система, что для других стран именно Минздрав - основной партнер", – отметил глава МИД. 

Первый способ предполагает использование "политических инструментов" для увеличения количества вакцин, которые Украина ожидает получить через программу COVAX.

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"Президент уделяет этому вопросу чрезвычайно большое внимание, достигается это следующим образом. Первое", - пояснил Кулеба. 

Второй способ – это обращение Украины к другим государствам с просьбой продать или передать остаток препарата. 

"Некоторые страны зарезервировали и закупили такое количество вакцин, которое позволяет им три или четыре раза вакцинировать свое население. Мы обращаемся к таким странам с просьбой продать или передать нам избыток", – добавил политик. 

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Третий способ предполагает получение препарата путем "политического воздействия". По словам Кулебы, в таком случае Украина должна договориться о поставках вакцины непосредственно с компанией-производителем. 

"То есть ты приходишь к компании-производителю вакцины, они говорят "мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", – рассказал министр.

Напомним, на прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас на завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса, а первые партии доз Украина может получить в феврале 2021 года. 

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