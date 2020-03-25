Есть несколько вариантов для возврата денег за отмененные рейсы, - "МАУ"

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В "МАУ" уточнили, что сейчас все опции, доступные пассажирам отмененных рейсов есть на сайте компании

Для решения вопроса с аннулированными билетами "Международных авиалиний Украины" есть несколько вариантов. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании в комментарии "РБК-Украина".

Пассажирам нужно обратиться за специальной формой обратной связи на сайте авиакомпании. В "МАУ" уточнили, что сейчас все опции, доступные пассажирам отмененных рейсов есть на сайте компании.

В компании рассказали, что есть три варианта решения проблемы:

Первый вариант - отложить путешествие после 4 апреля по тому же маршруту в том же классе.

Второй вариант - "отменить путешествие" и "вернуть деньги за билет или ту его часть, которая не была использована из-за отмены рейсов".

Третий вариант - "обменять неиспользованный билет или его неиспользованную часть на именной промо-код, с дополнительным бонусом в 25% стоимости неиспользованного билета".

При этом заменить билет на полет спецрейсом для возвращения из-за границы невозможно, поскольку при отмене регулярного рейса "он выводится из системы бронирования, исчезает из нее".

В "МАУ" добавили, что цены на спецрейсы не выше, а наоборот - ниже, чем обычные билеты. Эти цены одинаковы для всех пассажиров и рассчитываются по себестоимости кресла, рассказали в "МАУ".

Ранее сообщалось, что "МАУ" запускает спецрейсы для возвращения украинцев из-за границы.