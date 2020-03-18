Есть ли ограничения на покупку доллара: Инспекция ZIKом столичных обменников

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Покупка и продажа американской валюты совершаются по курсу 27.35-28.95 грн

Кассиры в столичных пунктах обмена подтвердили, что курс доллара сегодня менялся в течение дня.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK сообщил корреспондент Владислав Кондратенко.

Владислав Кондратенко напомнил, что сегодня утром официальный курс доллара составлял 27 гривен 5 копеек, хотя еще вчера курс составлял 26 гривен 52 копейки. В обменниках на Крещатике курс немного отличается от установленного Национальным банком – соответственно покупка и продажа совершаются по 27.35-28.95 грн.

"В целом спросили в обменниках, есть ли в наличии доллары, и на сегодня есть только одно ограничение – долларов можно купить только на 150 тысяч гривен в эквиваленте, то есть это составит около 5300 долларов", – отметил Владислав Кондратенко.

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Работники пунктов обмена валют рассказали, что украинцы покупают валюту, а также подтвердили, что курс доллара менялся сегодня в течение дня. Корреспондент поинтересовался, сколько американской валюты он может купить. Кассир одного из обменников отметила, что сейчас, во время карантина, немного.

В то же время ажиотажа в обменниках нет.

Как сообщалось, с 18 марта "ПриватБанк" приостанавливает продажу наличной валюты и переходит исключительно на валютообмен в онлайн в связи с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Накануне Национальный банк заявил о дефиците наличной валюты в банковской системе Украины.

Больше на эту тему читайте в статье "Карантин опустошил кассы банков: Почему в Украине впервые в истории исчезли наличные".