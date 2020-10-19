Есть еще "Московская" колбаса и "Российский" сыр, давайте и их декоммунизируем! - Кузьмин о заявлении Фарион относительно российского йогурта

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

В Украине есть "Московская" колбаса, "Российский" сыр и водка "Кремлевская". Тогда давайте все декоммунизируем?

Такой риторический вопрос в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK озвучил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий прокомментировал заявление экс-нардепа от партии "Свобода" Ирины Фарион о том, что в украинских супермаркетах продают "яд" – десерт для детей с названием "Машенька" и "Агуша".

В частности, Кузьмин отметил, что некоторые политики и общественные деятели, вместо того, чтобы заниматься реальной работой для улучшения жизни украинцев, взялись за декоммунизацию и переименование продуктов питания.

"Есть еще колбаса "Советская", колбаса "Московская", водка "Кремлевская" и сыр "Российский". Так давайте все декоммунизируем? Ну сумасшедшие же эти люди, что тут скажешь! Лучше бы делами занялись", - сказал Ренат Кузьмин.

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Парламентарий подчеркнул, что закон, который предусматривает запрет нацистской и иной символики тоталитарных режимов, не имеет никакого отношения к колбасе, творожку и другим продуктам.

"Поэтому я думаю, что вы совершенно правильно сказали, что людям просто нечего делать. Лучше бы делом занялись", - акцентировал Ренат Кузьмин.

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Напомним, ранее бывший народный депутат Украины Ирина Фарион обнаружила в сети украинских супермаркетов страшный след "российской агрессии", а именно — десерт творожный "Машенька" и "какое-то чупирадло" "Агуша".

Также добавим, что украинская писательница Лариса Ницой поссорилась с кассиром супермаркета "Варус", который находится на въезде в Киев. Она устроила скандал, поскольку девушка в магазине пыталась разговаривать с ней на русском, игнорируя ее просьбу.