ЕСПЧ обвинил Украину в многочисленных нарушениях прав человека во время событий на Майдане

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Украина должна выплатить некоторым заявителям компенсацию материального и морального вреда

Европейский суд по правам человека вынес решение в ряде дел относительно событий Революции Достоинства, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерти. Об этом сообщает "Европейская правда" которая ознакомилась с решением суда.

Согласно сообщению, суд вынес решение в делах: Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.

Как отмечается, ЕСПЧ единогласно постановил, что в рамках этих дел была многократно нарушена статья 3 (запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека, пункты 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статью 11 (свобода собраний и ассоциаций), статью 2 (право на жизнь) и статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

Также суд установил, что украинская власть сознательно применяла жестокое обращение и что государство несет ответственность за убийство по крайней мере одного протестующего.

"Суд установил, что не было проведено эффективного расследования похищения, жестокого обращения и смерти брата господина Вербицкого (Юрия Вербицкого, который был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток, - ред.), отметив, в частности, что национальная власть квалифицировала это как убийство, и за него ответственное государство", - говорится в решении.

Суд также постановил, что многие задержания протестующих были произвольными. ЕСПЧ считает, что власти изначально намеренно пытались сорвать мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконное задержание.

В целом суд отметил, что выявленные нарушения были стратегией со стороны власти, а расследование событий на Майдане во многих случаях было неэффективным.

В частности, Украина должна выплатить некоторым заявителям компенсацию материального и морального вреда, а также покрыть судебные издержки.

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Напомним, в ноябре прошлого года Святошинский райсуд Киева впервые за год начал рассмотрение дела о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года. Подсудимыми являются пятеро экс-сотрудников "Беркута", но на заседании присутствовали только двое.