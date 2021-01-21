ЕСПЧ обвинил Украину в многочисленных нарушениях прав человека во время событий на Майдане
Украина должна выплатить некоторым заявителям компенсацию материального и морального вреда
Европейский суд по правам человека вынес решение в ряде дел относительно событий Революции Достоинства, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерти. Об этом сообщает "Европейская правда" которая ознакомилась с решением суда.
Согласно сообщению, суд вынес решение в делах: Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.
Также суд установил, что украинская власть сознательно применяла жестокое обращение и что государство несет ответственность за убийство по крайней мере одного протестующего.
"Суд установил, что не было проведено эффективного расследования похищения, жестокого обращения и смерти брата господина Вербицкого (Юрия Вербицкого, который был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток, - ред.), отметив, в частности, что национальная власть квалифицировала это как убийство, и за него ответственное государство", - говорится в решении.
Суд также постановил, что многие задержания протестующих были произвольными. ЕСПЧ считает, что власти изначально намеренно пытались сорвать мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконное задержание.
В частности, Украина должна выплатить некоторым заявителям компенсацию материального и морального вреда, а также покрыть судебные издержки.
Напомним, в ноябре прошлого года Святошинский райсуд Киева впервые за год начал рассмотрение дела о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года. Подсудимыми являются пятеро экс-сотрудников "Беркута", но на заседании присутствовали только двое.