"Если закрыть роддом, то город вымрет": Марчевский с рабочей поездкой в Донецкой области

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Главного врача роддома в Доброполье Донецкой области нужно судить, потому что если закрыть роддом и уволить персонал, то город вымрет. Об этом сообщил руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский.

По его словам, ближайший роддом находится в 100 километрах от города, и несмотря на это, главврач решил уволить девять человек. Руководитель молодежного крыла добавил, что глава отделения предлагает альтернативу сокращенным работникам, однако она абсолютно абсурдная.

"Главврач почему-то решил, что надо сократить девять человек и говорит, что им дадут другую работу. Он предлагает женщинам - санитаркам, работать: электросварщиками, водителями - людям, которые не умеют водить, сантехниками. То есть, медперсоналу предлагают работать на таких должностях. Это полный идиот и я думаю, что его нужно не просто уволить, а судить", - сказал Марчевский.

Он добавил, что персонал в роддоме получает катастрофически мало, однако несмотря на это заботится о пациентах и содержит отделение в чистоте и порядке.