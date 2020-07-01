Если вам не сообщают результаты теста на COVID-19 - пишите лично мне, - Ляшко

Ляшко признал, что были очереди в Львовской области, на Волыни и Закарпатье.

"Сейчас таких ситуаций не должно быть. Если есть задержка, где по неделе, по две не дают информации, пожалуйста, пишите мне в соцсети, я рассмотрю лично", - заявил он.

Санврач пояснил очереди тем, что Минздрав лишь "развивал лабораторную способность", тогда как было большое количество обращений одновременно.

"Во Львове привозили большое количество от контактных, заболевших, но способность лабораторий была небольшой — 250-300 тестов. Сейчас мы вывели ее на способность 1,5 тысячи тестов в сутки", - рассказал Виктор Ляшко.

Он уточнил, что также тесты из тех регионов, где есть очереди, передали в лаборатории других регионов, чтобы разгрузить их.

"Сейчас у нас появляется определенная очередь только в Донецкой области, но мы также оперативно реагируем. Поэтому если возникают такие случаи, это уже где-то сбой в нашей системе — не в лабораторной, а именно в передаче данных от лаборатории к врачу. На это надо оперативно реагировать", — подытожил главный санврач.

Напомним, во Львовской области наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных, в результате чего в регионе продлили карантин до 7 июля.