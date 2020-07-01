live
Новости » Общество Читати новину українською

Если вам не сообщают результаты теста на COVID-19 - пишите лично мне, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

 Фото из открытых источников

По словам главного санитарного врача, сейчас таких ситуаций не должно возникать

На сегодня в Украине нет очередей среди людей, которые ожидают результаты ПЦР-теста на коронавирус, а если ваш тест задерживают, пишите мне напрямую, заверил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "hromadske", отвечая на жалобы относительно длительного ожидания тестов.

Ляшко признал, что были очереди в Львовской области, на Волыни и Закарпатье.

"Сейчас таких ситуаций не должно быть. Если есть задержка, где по неделе, по две не дают информации, пожалуйста, пишите мне в соцсети, я рассмотрю лично", - заявил он.

Санврач пояснил очереди тем, что Минздрав лишь "развивал лабораторную способность", тогда как было большое количество обращений одновременно.

"Во Львове привозили большое количество от контактных, заболевших, но способность лабораторий была небольшой — 250-300 тестов. Сейчас мы вывели ее на способность 1,5 тысячи тестов в сутки", - рассказал Виктор Ляшко.

Он уточнил, что также тесты из тех регионов, где есть очереди, передали в лаборатории других регионов, чтобы разгрузить их.

"Сейчас у нас появляется определенная очередь только в Донецкой области, но мы также оперативно реагируем. Поэтому если возникают такие случаи, это уже где-то сбой в нашей системе — не в лабораторной, а именно в передаче данных от лаборатории к врачу. На это надо оперативно реагировать", — подытожил главный санврач.

Новости по теме: В больницах "Укрзализныци" отказываются тестировать медиков: Глава ЦОЗ Белинская подтвердила – тесты даже не закупали

Напомним, во Львовской области наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных, в результате чего в регионе продлили карантин до 7 июля

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украине нужен Крым, а не компенсация за территорию, - Кулеба Количество случаев COVID-19 в РФ достигло почти 650 тысяч США ужесточили правила экспорта в РФ Принятие поправок в Конституцию России только ухудшит положение оппозиции и гражданского общества, - активисты
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Скандальный законопроект
Мера пресечения Порошенко. Отдых Лещенко. Отставка Шмыгаля? | Ток-шоу
Ответственность Третьяковой. Порошенко в суде. Социальное обеспечение | Ток-шоу
Порошенко на допрос. Партия Клитиной. Зависимость от МВФ. Языковые скандалы | Ток-шоу
Амбициозные заявления Клитиной. Извинения Третьяковой. Рейтинг