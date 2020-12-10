Если вакцинация от COVID-19 начнется в январе-феврале, никого на карантин закрывать не будут, – Раимов

Дмитрий Раимов Фото из открытых источников

Решение о введении локдауна в январе – политическое, говорит политтехнолог

Если вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 начнется в январе-феврале, никого на карантин закрывать уже не будут.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Эксперт убежден, что решение о введении локдауна в январе, которое принял Кабмин, – политическое, поскольку ученые, специалисты, люди, которые связаны с соответствующими процессами, не соглашаются с таким шагом, и имеют на то логические доводы. Однако, говорит Дмитрий Раимов, люди будут обращаться с проблемами по безработице, выплат и т. п. к политикам, и поэтому правительству пришлось выбрать варианты "вот народ хочет – то и даем". Эксперт с такой позицией не соглашается, потому что опасается, что, если украинцы не будут придерживаться карантинных ограничений на новогодние и рождественские праздники, это может плохо закончиться.

"Самое главное сейчас, что может нас всех вдохновить, это вакцинация в Украине. Если вакцинация начнется в январе – начале февраля, то никто на карантин закрывать ничего не будет", – подчеркнул Дмитрий Раимов.

Напомним, украинское правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Также сообщали, что Кабинет министров продлил действие карантина в Украине из-за стремительного распространения коронавируса до конца февраля 2021 года.