Если средства на борьбу с COVID-19 заберут на дороги – это уже "стыренные" деньги, – Пискун

Святослав Пискун Скриншот видео

На дорогах "тырят" 30%", говорит бывший генеральный прокурор

Если деньги, которые были выделены на борьбу с коронавирусом, где еще можно отследить их использование, заберут на дороги, можно считать, что это "стыренные" средства.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил трижды генеральный прокурор Украины (в 2002-2003, 2004-2005 и 2007 г.) Святослав Пискун.

Гость ток-шоу отметил, что на борьбу с коронавирусом в Украине выделили определенную сумму средств, однако тогда, когда уровень инфицирования вырос и прирост новых случаев заболевания COVID-19 составляет по 900 человек в сутки, глава правительства заявляет о том, что за эти средства будут дороги строить.

"А у меня как у прокурора сразу зудит в голове, что на дорогах "тырят" 30%. И я так сразу думаю - опа, сейчас "стырят", потому что как только деньги с "ковида", где еще можно хоть как-то отследить, что с ними произошло, заберут на дороги, - все, это "стыренные" деньги", – убежден Святослав Пискун.

Как сообщалось, народный депутат Украины, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что направление средств из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог является техническим шагом. Он заверил, что денег хватит на все.

Добавим, народный депутат Украины предыдущих созывов Елена Бондаренко заявляла, что направлением средств из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на ремонт дорог у украинских медиков забирают последнее.