Если ничего не делать, то уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека, - Шмыгаль о карантине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Кабинет министров

По его словам, новые ограничения принимают, чтобы избежать критической ситуации

Если в Украине не вводить более жесткие карантинные ограничения, то уже 10-15 декабря в больницах не смогут принимать пациентов с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 ноября, сообщает Укринформ.

"Если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не будет иметь возможности принимать ни одного человека. При нынешней ситуации если ничего не делать, мест в больницах не будет даже в коридорах", - сказал Шмигаль.

По его словам, именно для того, чтобы ситуация в стране не стала настолько критической, Кабмин поддержал инициативу Минздрава о введении "карантина выходного дня" с 14 по 30 ноября 2020 года.

Кроме этого, глава Кабмина пояснил, что задачей власти является не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, в заведениях питания, а "уменьшить потоки людей в метро, в маршрутных такси, в транспорте, уменьшить социальные контакты в выходные дни для того, чтобы остановить рост болезни в Украине".

Напомним, на заседании 11 ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении жесткого "карантина выходного дня", что будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.