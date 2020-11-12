Если не сделать плановую операцию, через какое-то время ситуация станет ургентной, - Ольга Богомолец

А операции здоровым людям не планируют, подчеркнула врач

Если не сделать операцию, которая запланирована, то через какое-то время ситуация станет ургентной.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

Гостья ток-шоу прокомментировала инициативу, согласно которой в медучреждениях не будут проводить плановые операции, а перейдут к лечению ургентных больных и пациентов с коронавирусом.

"Любая плановая операция, если она не сделана тогда, когда она запланирована, автоматически через какое-то время ситуация станет ургентной, потому что операции просто здоровым людям не планируют. То есть любая операция, которая нужна, – стентирование или шунтирование – она обоснована состоянием человека. И если это не сделать планово, она станет ургентной", – сказала Ольга Богомолец.

По ее мнению, такая инициатива – это нарушение конституционных прав человека, который, имея болезнь сердца, желудка или других органов, не может получить плановую помощь.

"Это категорически нельзя делать!" - подчеркнула Ольга Богомолец.

Гостья ток-шоу добавила, что ситуация с пандемией коронавируса имеет один позитив: "Если бы не COVID-19, а продолжение политики Супрун, у нас сегодня не было бы больниц. Совсем не было бы".

По информации главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине с 9 ноября больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут на лечение ургентных больных (те, которые требуют немедленных действий) и пациентов с COVID-19.

Напомним, в Министерстве здравоохранения считают, что сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине будет сохраняться до апреля.

Как сообщали, правительство ввело карантин выходного дня. Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.