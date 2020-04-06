Если на следующей неделе будут проводить реальные тесты, получим в сто раз больше больных коронавирусом, – Пальчевский

Андрей Пальчевский Фото из открытых источников

Власть в первую очередь должна создать "большую консультативную медицинскую комиссию"

Если на следующей неделе в Украине будут проводить реальные тестирования на коронавирус, то количество больных увеличится в сто раз.

Такое мнение в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK высказал политик, основатель клиники "ЕВРОЛАБ" Андрей Пальчевский.

Пальчевский считает, что Зеленский, назначив министром здравоохранения Максима Степанова, понял, что назначать людей Радуцкого больше невозможно, ведь то, что делал Радуцкий – это преступление против собственного народа.

"И если на следующей неделе будут проводиться реальные анализы, вы мне позвоните и скажете, что в сто раз больше. В сто раз больше, не в десять! ", – отметил Андрей Пальчевский.

Он также обратил внимание, что сегодня в Украине участились случаи атипичных пневмоний. По словам Пальчевского, это также требует реакции государства.

"У нас только 20 смертей от коронавируса, правда, у нас уже и роженицы умирают, но никто не пишет о том, что у нас атипичных пневмоний в 4 раза больше. А хоронить этих людей нужно в специальных мешках. Корбану вместе с Филатовым передайте "привет и уважуху", они выкопали 600 могил и накупили этих мешков. И новый министр, зайдя к президенту Зеленскому, задал ему один вопрос: подготовлены ли у нас крематории и морги? Ведь мы имеем дело с серьезным вызовом за последние 100 лет", – сказал Пальчевский.

Новости по теме: Общее количество больных коронавирусом в мире приближается к отметке 1,3 млн человек

По его мнению, сегодня президент должен был окружить себя людьми-"тяжеловесами" и создать "большую консультативную медицинскую комиссию". Одновременно Пальчевский добавил, что есть еще надежда на нового министра здравоохранения Степанова.

Напомним, 30 марта во время внеочередного заседания Верховной Рады депутаты 246 голосами "за" проголосовали за проект Постановления о назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины.

В тот же день народные депутаты отправили в отставку министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.