Невенчанный про опрос Зеленского: Если мы проглотим это нарушение Конституции, то полностью перейдем под внешнее управление

Максим Невенчанный Фото из открытых источников

Вопросы, которые президент Украины Владимир Зеленский намерен задать украинцам в день выборов, продиктованы его "западными партнерами" и должны быть оспорены во всех возможных инстанциях. Об этом заявил депутат Николаевского областного совета и член политсовета политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Максим Невенчанный в ток-шоу "17" на телеканале ZIK.

Так, Невенчанный отметил, что опрос, инициированный президентом в день выборов, призван легитимизировать два вопроса.

"Первое — это размещение военных баз Британии и США. Именно под это им нужны основания — якобы возмущения людей. Я считаю, что там уже есть готовые ответы и готовые проценты. Так как попросту нет людей, которые бы могли произвести реальные подсчеты всего этого. Всё подготовлено заранее. Результат будет такой — да, люди возмущены существующими условиями, вооруженным конфликтом и только опираясь на военные базы, которые здесь под благовидным предлогом разместят Британия и Америка, причем в нарушение Конституции, мы сможем спасти страну. Второй момент — это вопрос легализации каннабиса. Если мы вспомним про проданные ранее земли и то, что у себя наши, так называемые, западные партнёры, выращивать его не хотят, то становится понятно почему им интересно это здесь выращивать и реализовывать. Вот именно эти два вопроса диктует зарубежная администрация нынешнему Офису президента", — сказал он.

По мнению Невенчанного опрос не имеет никакой юридической силы и его проведение необходимо оспаривать.

"Необходимо хотя бы ментальное сплочение всех политических сил, которые против проведения этого беспредела. Мы не должны допускать, чтобы этот соцопрос послужил основной принятия какого-либо решения государственной важности. И подобное необходимо опротестовывать во всех инстанциях. Если мы проглотим это нарушение Конституции, а фактически — перелом через колено, то вот это внешнее управление, которое сегодня диктует Зеленскому, что ему делать, попросту захватит власть", — сказал он.

Напомним, ранее Невенчанный заявлял, что структура и штат Николаевского городского совета неэффективны и требуют практически 1 миллионов гривен в день на содержание.