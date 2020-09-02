Если депутаты не решат вопрос с доступными условиями для растаможки авто - мы будем их "люстрировать", - Ярошевич

УНИАН

От самого здания Кабмина и до гостиницы "Киев" неподалеку ВР, в две шеренги выискивались автомобили на иностранной регистрации. Здесь их примерно несколько сотен, и это еще далеко не все. К парламенту подъезжают из других регионов Украины. Несколько сотен автомобилистов требуют от депутатов принять ряд законопроектов, которые смягчают условия легализации автомобилей на иностранной регистрации и упрощают таможенное оформление. Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

"Четыре года мы боремся за доступное растаможивание. Мы написали уже более 10 законопроектов. На сегодняшний день в ВР есть крайний законопроект, который сегодня регламентирует европейскую стратегию. Мы ее начинали разрабатывать в Министерстве инфраструктуры, уже шли в комитет. Беспрецедентным случаем сегодня является, что 19 членов Комитета налоговой и таможенной политики являются соавторами этого закона, они поставили свои подписи, и снова что - то произошло, - отметил Олег Ярошевич, председатель ОО "Автоевросила". - Мы видим, что этот процесс затягивается настолько нелепо, что мы не понимаем, что происходит. Последними цифрами от таможенной службы на территории Украины находится примерно 750 тыс. автомобилей, которые не являются растаможенными. Это действительно огромное количество. Если в бюджет Украины сейчас придет 40 млрд грн, которые можно будет использовать на какие-то дела, необходимые для Украины. Мы считаем, что сегодня этих автомобилей гораздо больше, примерно 1,5 млн. Мы понимаем, что почти все они стоят на площадках и ожидают. На сегодняшний день, чтобы растаможить авто нужно заплатить 300% от его стоимости. Такой цены нет нигде в мире. Мы сегодня требуем, чтобы все были в одинаковых правах – 30% от стоимости авто – это основа. Если не будет никаких действий со стороны депутатов ВР, мы пообещали, что будем их люстрировать".