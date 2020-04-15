live
Новости » Общество Читати новину українською

Если будут внедрены правильные меры, Украина не достигнет пика заболеваемости, – врач-эпидемиолог

Кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог Олег Рубан

 Украинское радио

О выходе из карантина страна может думать только после Пасхи

Сегодня в Украине наблюдается незначительный рост заболеваний COVID-19. В некоторых регионах – вообще стабилизация. Поэтому, если будут внедрены правильные меры и в дальнейшем, мы не достигнем пика заболеваемости.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог Олег Рубан.

Эксперт отметил, что карантинные мероприятия, которые были внедрены в Украине, предусмотрены для исключения нагрузки на систему здравоохранения. Также Олег Рубан отметил, что Украина была готова к единичным случаям опасных инфекций. В то же время при массовой заболеваемости, добавил эксперт, нужно будет внедрять систему второго и третьего ряда, к чему сейчас готовится каждый регион страны.

"Но в целом сегодня наблюдается незначительный рост заболеваний. В некоторых регионах – вообще стабилизация. Поэтому, если будут внедрены правильные меры и в дальнейшем, мы не достигнем того пика заболеваемости. Будет стабильное количество больных", – убежден врач-эпидемиолог.

Новости по теме: Пик коронавируса в Украине ожидается 17 апреля, - Ляшко

А вот о выходе из карантина, продолжил эксперт, страна может думать только после Пасхи, в частности, через 2 недели.

Новости по теме: Комаровский заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине уже прошел

"Или выходить в конце апреля из карантина, это покажут данные 14 дней после Пасхи. Если будет большое скопление людей, если люди пойдут в церковь, несмотря на любые решения и предостережения, ситуация ухудшится. Поэтому говорить об окончании карантина можно будет через две недели после Пасхи", – подчеркнул Олег Рубан.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что лишь 3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, а большинство поддерживает идею проведения богослужения в режиме онлайн.

Добавим, недавно в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пасха в новом формате в этом году – это настоящее проявление любви к ближнему.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Прежде чем перекладывать ответственность на врачей, защитите их, – Тодуров Возглавлять Минздрав должен администратор, который на отлично прошел все ступеньки, а не бездари без образования, – Тодуров Что слишком, то не здраво: Из-за карантина мы не должны потерять больных с различными патологиями, – Тодуров Ситуация с коронавирусом в определенной степени помогла украинской медицине обратить на себя внимание, – Борис Тодуров
Loading...

программы канала ZIK

Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20