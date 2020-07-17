Еще в одном аэропорту Украины можно сделать ПЦР-тест на COVID-19. Цена

Сделать тест на COVID-19 в аэропорту Харькова можно с 18 июля Фото из открытых источников

Стоимость услуги составит от 1800 до 2100 гривен в зависимости от времени суток

В аэропорту Харькова установили лабораторию для проведения ПЦР-тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19. Воспользоваться услугой пассажиры смогут с 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Как отмечается, тестирование будут проводить сотрудники аккредитованной лаборатории медицинского центра "МТМ". Так, в течение 24 часов после забора анализов лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины. После чего данные, внесенные лабораторией, автоматически синхронизируются с сервисом "Дій вдома".

Если ПЦР-тест показал отрицательный результат (вирус не обнаружен), пассажиры из стран "красной" зоны смогут досрочно завершить самоизоляцию. К слову, о возможности прекращения самоизоляции пассажиров проинформирует сервис "Дій вдома".

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Заметим, для того, чтобы сделать ПЦР-тест на коронавирус, нужно обратиться в кассу № 20, 1-й этаж терминала "А".

Стоимость такого исследования составит 1800 грн. — в период 08:00–21:59 и 2100 грн. с 22:00 до 07:59. Лаборатория открывается под рейсы, которые прилетают из "красной" зоны.

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Напомним, на прошлой неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что лаборатории для проведения ПЦР-исследований на коронавирус для прибывающих пассажиров, установят в международных аэропортах Киева и Львова.